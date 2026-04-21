США отложили поездку в Пакистан из-за затягивания решения Ирана по переговорам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне ждали сообщений о поездке делегации Ирана в Исламабад на переговоры с США, однако из-за промедления иранской стороны американские переговорщики отложили отъезд в Пакистан, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"Поздно вечером в понедельник поступили сигналы, что Иран участвовать будет. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер готовились отбыть во вторник утром, заявили источники, (...) затем ситуация, по всей видимости, изменилась вновь: иранцы опять стали тянуть время, и отъезд делегации США отложили", - информирует портал.

По его данным, власти США еще раньше, весь понедельник, ждали сигнала Ирана о намерении принять участие в переговорах. Посредники от Пакистана, Египта и Турции также убеждали Тегеран участвовать.

Однако, заявил источник, иранская сторона медлила и тогда из-за явного давления Корпуса стражей Исламской революции, где считают, что переговоры вести нельзя, пока США не снимут блокаду с иранских портов. Также иранские переговорщики ждали мандат на диалог с США от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.