В Исламабаде сохраняют повышенные меры безопасности на случай переговоров США и Ирана

Их вводили к 20 апреля в ожидании второго раунда переговоров, который пока отложен

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Исламабаде остаются в силе повышенные меры безопасности на случай, если делегации США и Иран решат провести там переговоры, сообщает AP со ссылкой на источники.

По их словам, на улицах в Исламабаде и на основных автомагистралях размещены усиленные блокпосты полиции и военных.

Пакистан по-прежнему ожидает ответа от Тегерана о том, когда он будет готов отправить свою делегацию для переговоров, добавили собеседники агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.