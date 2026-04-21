В "Хезболле" заявили, что обстреляли Израиль в ответ на нарушения им перемирия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В ливанском движении "Хезболла" во вторник заявили, что выпустили по Израилю реактивные снаряды и дроны в ответ на нарушения им перемирия, сообщает "Аль-Арабийя".

"В "Хезболле" заявили, что "ради защиты Ливана и его жителей и в ответ на "вопиющие нарушения" Израилем перемирия, включая "атаки на гражданских лиц и разрушения их домов и деревень", бойцы движения запустили снаряды и ударные БПЛА по военному объекту на севере Израиля, откуда велся артиллерийский огонь по югу Ливана", - информирует телеканал.

Ранее во вторник израильские военные заявили, что "Хезболла" выпустило несколько снарядов по солдатам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана, после чего военные нанесли удар по ракетной установке "Хезболлы"; также ЦАХАЛ перехватила дрон, стартовавший из Ливана.

В Иране ранее отмечали, что изначально прекращение огня в регионе должно было коснуться всех сторон конфликта, в том числе - Израиля и "Хезболлы". США и Израиль не соглашались с такой трактовкой.

Однако на прошлой неделе Израиль и "Хезболла" все же пошли на временное прекращение огня.