В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и в случае нападения США немедленно нанесут удар по "заранее определенным целям", заявил официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" вооруженных сил Исламской Республики Иран (ИРИ) Эбрахим Зольфагари.

"Наши боеспособные и мощные силы уже давно находятся в состоянии стопроцентной готовности", - цитируют Зольфагари иранские СМИ.

Он добавил, что в случае "агрессии и любых действий против Исламской Республики" силы Ирана "немедленно и мощно атакуют заранее определенные цели".

Заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что США продлят режим прекращения огня с Ираном, но при этом морская блокада иранских портов сохранится.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ИРИ Иран США Дональд Трамп
В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

 США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

