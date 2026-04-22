В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и в случае нападения США немедленно нанесут удар по "заранее определенным целям", заявил официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" вооруженных сил Исламской Республики Иран (ИРИ) Эбрахим Зольфагари.

"Наши боеспособные и мощные силы уже давно находятся в состоянии стопроцентной готовности", - цитируют Зольфагари иранские СМИ.

Он добавил, что в случае "агрессии и любых действий против Исламской Республики" силы Ирана "немедленно и мощно атакуют заранее определенные цели".

Заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что США продлят режим прекращения огня с Ираном, но при этом морская блокада иранских портов сохранится.