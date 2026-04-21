Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

"C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Поэтому я отдал распоряжение нашим военным продолжать блокаду и во всем остальном сохранять готовность. Мы продлим перемирие, пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом", - добавил президент.

Ранее агентство "Тасним" со ссылкой на полученную им информацию передавало, что иранские власти на данном этапе не видят смысла в переговорах с США по причине слишком значительных требований американской стороны.

В свою очередь газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена. В Белом доме идут совещания, в том числе с участием Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета.

До этого в западных СМИ появлялась информация, что в Иране нет единой точки зрения на то, как следует вести переговоры с США. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди считает необходимым действовать жестко на переговорах с США, в то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава иранского МИД Аббас Аракчи более склонны к компромиссам для скорейшего достижения соглашения с США.

Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Дональд Трамп США Пакистан
Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

