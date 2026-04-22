Генсек ООН призвал США и Иран к конструктивным переговорам

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявленное президентом США Дональдом Трампом продление режима прекращения огня с Ираном и призвал стороны к конструктивным переговорам.

"Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о продлении режима прекращения огня. Это важный шаг на пути к деэскалации и созданию критически важного пространства для дипломатии и укрепления доверия между Ираном и США", - говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Гутерриш, как отмечается в заявлении, призывает стороны "воздержаться от действий, которые могли бы подорвать перемирие, и конструктивно участвовать в переговорах для достижения устойчивого и долговременного урегулирования".

Кроме того, генсек ООН полностью поддерживает усилия Пакистана по содействию дальнейшим переговорам.

Между тем премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил Трампа за то, что тот принял его просьбу о продлении режима прекращения огня с Ираном.

"Лично от себя и от имени фельдмаршала Асима Мунира я искренне благодарю президента Трампа за то, что он любезно принял нашу просьбу о продлении режима прекращения огня, чтобы позволить продолжающимся дипломатическим усилиям идти своим чередом", - написал Шариф в соцсети.

Он добавил, что Исламабад продолжит содействовать переговорному урегулированию конфликта, и призвал стороны продолжать соблюдать режим прекращения огня и заключить мирное соглашение во время второго раунда переговоров в Исламабаде.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
