В МАГАТЭ подчеркнули важность контроля в рамках возможной сделки США и Ирана

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что любое соглашение между США и Ираном должно включать в себя участие агентства для обеспечения контроля за ядерной программой Тегерана.

"Без проверки любое соглашение не является соглашением. Это иллюзия соглашения или это обещание, о котором вы не знаете, будет ли оно выполнено или нет", - заявил Гросси изданию The Telegraph.

Он пояснил, что МАГАТЭ сможет "подтвердить и сертифицировать то, о чем они договариваются, что на самом деле происходит".

По его словам, МАГАТЭ очень хорошо знает все объекты Ирана, и это единственная организация, которая может "гарантировать абсолютную беспристрастность в работе".

Позже в общении с журналистами в ООН Гросси, претендующий на пост генсека организации, заявил, что приветствует продление режима прекращения огня между Ираном и США.

"Я думаю, что очень важно предоставить возможность для установления мира", - сказал Гросси журналистам.

Он отметил, что усилия по прекращению конфликта между Тегераном и Вашингтоном являются "сложным процессом" и важно обеспечить его "непрерывность".