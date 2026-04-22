Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций завершили торги во вторник в минусе на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об обратном. Как ожидается, вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в Пакистан во вторник, а переговоры с Ираном состоятся в среду.

Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC выразил надежду, что Вашингтон в скором времени сможет заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном. Он заявил при этом, что не желает продлевать режим прекращения огня с Ираном, срок действия которого истекает в среду. Трамп добавил также, что США готовы возобновить военные действия против Ирана, если соглашения не будет.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,87%, до 616,03 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,05%, германский DAX - 0,6%, французский CAC 40 -1,14%, итальянский FTSE MIB - 0,63%, испанский IBEX 35 - 0,65%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ухудшение делового доверия в Германии и еврозоне в целом.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в ФРГ на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в апреле упал до минус 17,2 пункта с минус 0,5 пункта в марте, обновив минимум с декабря 2022 года.

В еврозоне индекс экономических ожиданий снизился до минус 20,4 пункта с минус 8,5 пункта месяцем ранее, что также является минимумом с декабря 2022 года.

Лидером падения в индексе Stoxx Europe 600 стали бумаги датского производителя безалкогольных напитков Royal UNIBREW, подешевевшие на 24,8% на информации о скором прекращении его партнерства с PepsiCo.

Резкое снижение также показали акции промышленных и оборонных компаний: Safran (-6,8%), Rolls-Royce Holdings (-6,5%), Thales (-5,9%), MTU Aero Engines (-5,8%), Leonardo (-4,9%).

Капитализация Associated British Foods уменьшилась на 2,7%. Британский ритейлер сообщил о планах выделить в отдельную компанию сеть магазинов одежды Primark. Также компания сократила скорректированную операционную прибыль в прошлом финполугодии на 17%, до 691 млн фунтов.

Рыночная стоимость Beiersdorf опустилась на 3,5%. Германская химкомпания, выпускающая в том числе косметику под брендом Nivea, сократила продажи в первом квартале на 4,6% в органическом выражении, но подтвердила прогноз на текущий год в целом, предусматривающий небольшой рост показателя либо его сохранение на уровне прошлого года.

Лидером роста в сводном индексе стали акции испанского производителя косметики и парфюмерии Puig Brands. Они подорожали на 5,5% на сообщении испанского издания Expansion о том, что американский косметический гигант Estee Lauder готовится привлечь финансирование для покупки Puig.

Среди лидеров также оказались бумаги Ocado Group (+4,8%), Redcare Pharmacy (+4%), Orsted (+3,6%).