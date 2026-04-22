Фондовые индексы США завершили торги снижением

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в минусе.

Рост, наблюдавшийся в начале сессии, быстро сошел на нет на фоне нервозности, вызванной ситуацией на Ближнем Востоке. Эксперты ждали нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде, надеясь, что сторонам удастся договориться хотя бы о продлении перемирия. Однако издания The New York Times и Axios сообщили со ссылкой на источники, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отложила отъезд в Пакистан из-за затягивания Ираном решения по переговорам.

Во вторник инвесторы следили за слушаниями в банковском комитете Сената по утверждению Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Уорш, выдвинутый на эту должность Трампом, заявил, что намерен действовать независимо на посту главы американского ЦБ. Уорш отвечал на вопрос сенатора от Луизианы Джона Кеннеди, который спросил, не будет ли он "марионеткой" президента. "Абсолютно нет", - заявил Уорш.

"Президент никогда не просил меня брать на себя обязательства в отношении каких-либо решений по ставке, - отметил он. - И я бы ни при каких обстоятельствах не согласился на это, если бы он попросил".

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции фармкомпании Merck & Co., подешевевшие на 3,9%. Кроме того, резко снизились котировки бумаг Honeywell International Inc. (-3,3%), Sherwin-Williams Co. (-2,7%), Boeing Co. (-2,6%).

Капитализация Apple Inc., объявившей о смене главного исполнительного директора, опустилась на 2,5%. Тим Кук покинет должность CEO 1 сентября 2026 года и станет исполнительным председателем совета директоров Apple. Компанию возглавит Джон Тернус, занимающий пост старшего вице-президента по аппаратной инженерии.

Акции GE Aerospace подешевели на 5,6%, несмотря на хорошую отчетность компании за первый квартал. Ее чистая прибыль немного снизилась, при этом скорректированный показатель и выручка существенно превзошли ожидания аналитиков. GE Aerospace, однако, предупредила, что ближневосточный конфликт может иметь негативные последствия для ее бизнеса.

Лидером роста в Dow Jones стали бумаги UnitedHealth Group Inc. (+7%). Показатели скорректированной прибыли и выручки компании, являющейся лидером сферы медицинского страхования в США, в первом квартале оказались лучше ожиданий рынка. Кроме того, она улучшила годовой прогноз.

Цена акций нефтесервисной компании Halliburton Co. подскочила на 4% благодаря ее сильным результатам за первый квартал.

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. увеличилась на 0,7%. Накануне она сообщила, что инвестирует еще до $25 млрд в ИИ-стартап Anthropic.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник снизился на 0,59% - до 49149,38 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,63% - до 7064,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 0,59%, составив 24259,96 пункта.