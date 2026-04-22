Румыния завершила сделку по покупке у ЕБРР молдавского порта Джурджулешты

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Румынская национальная компания "Администрация морских портов Констанца" (Maritime Ports Administration SA Constanța, APM) завершила сделку по приобретению у Европейского банка реконструкции и развития дочерней компании ICS Danube Logistics, которая управляла международным портом Джурджулешты в Молдавии, сообщило румынское правительство.

"Приняв под свой контроль порт Джурджулешты, Румыния через национальную компанию Maritime Ports Administration SA Constanța взяла на себя обязательство обеспечить его развитие и укрепить свои позиции в новом геополитическом контексте", - говорится в пресс-релизе.

Новый собственник порта будет инвестировать в его развитие для увеличения пропускной способности, модернизации инфраструктуры и укрепления его позиций в Черноморском регионе и бассейне Дуная. Благодаря этим инвестициям его стратегическая роль возрастет, и порт имеет все возможности для того, чтобы в будущем также участвовать в процессе восстановления Украины", считают в Бухаресте.

Сумма сделки в пресс-релизе не названа. Но в начале апреля госсекретарь румынского министерства транспорта Ионел Скриоштяну говорил, что правительство Румынии выделило из резервного фонда около $62 млн на приобретение порта Джурджулешты.

В сентябре прошлого года APM подала обязывающее предложение о покупке у ЕБРР порта Джурджулешты за $62 млн, однако тогда сделка была под угрозой срыва из-за позиции миноритария APM, румынской компании Fondul Proprietatea (FP, владеет 20% акций APM), который счел стоимость сделки завышенной.

ЕБРР в середине февраля подтверждал, что в ближайшее время завершит сделку по продаже 100% акций дочерней Danube Logistics румынской госкомпании.

ЕБРР выставил на продажу порт Джурджулешты в апреле прошлого года. В середине июля власти Молдавии одобрили продажу международного свободного порта Джурджулешты румынской APM. Отмечалось, что компания намерена инвестировать в развитие порта 24 млн евро.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен в 133,8 км от Черного моря на левом берегу рек Прут и Дунай в селе Джурджулешты и является единственным портом Молдавии с выходом к Черному морю. Порт образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута, находится в непосредственной близости от молдавской границы с Румынией и Украиной.

В Джурджулештском порту есть нефтяной терминал с парком хранения на 63 тысячи тонн, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк. Порт обрабатывает более 70% молдавского импорта и экспорта (осуществляемых водным транспортом), обеспечивая поставки различных типов грузов. Объем перевалки грузов через порт составляет около 2 млн тонн в год.