Российские ученые сообщили о завершении магнитных бурь на Земле

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Начавшиеся на выходных магнитные бури на Земле завершились, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в среду.

"Магнитные бури закончились. Сохраняется ещё умеренно повышенная скорость солнечного ветра, но остальные параметры (температура, плотность, магнитное поле) уже полностью пришли в норму", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, следующие магнитные бури на Земле ожидаются 29-30 апреля. "До этого времени будет зелёная полоса", - отметили ученые.

18 апреля в лаборатории сообщили о начале слабой магнитной бури уровня G1 на Земле. По информации ученых, ее продолжительность ожидалась от пяти до семи суток.

Новости по теме

Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"

Мадьяр вступит в должность премьер-министра Венгрии 9 мая

Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

Нефть Brent подешевела до $97,43 за баррель

Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля
