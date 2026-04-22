Российские ученые сообщили о завершении магнитных бурь на Земле

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Начавшиеся на выходных магнитные бури на Земле завершились, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в среду.

"Магнитные бури закончились. Сохраняется ещё умеренно повышенная скорость солнечного ветра, но остальные параметры (температура, плотность, магнитное поле) уже полностью пришли в норму", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, следующие магнитные бури на Земле ожидаются 29-30 апреля. "До этого времени будет зелёная полоса", - отметили ученые.

18 апреля в лаборатории сообщили о начале слабой магнитной бури уровня G1 на Земле. По информации ученых, ее продолжительность ожидалась от пяти до семи суток.