Магнитная буря началась на Земле

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле и продлится около недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в субботу.

"Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень - G1: минимальный по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, общая продолжительность геомагнитной обстановки может быть от пяти до семи суток.

"Острая фаза, как считается, продлится только первые 1-2 дня и захватит выходные. Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури)", - сказано в сообщении.

Ученые также сообщили, что к вечеру субботы можно будет наблюдать полярные сияния в северной и северо-западной части России.

Магнитные бури уровня G1 могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, также во время воздействия слабых бурь могут быть видны полярные сияния на высоких широтах (до 60 градусов).

РАН Земля
Иран отзывает соглашение по ограниченному коммерческому транзиту через Ормузский пролив

Главы МИД РФ и Турции проводят встречу в Анталье

Иран открыл часть воздушного пространства для гражданских рейсов

 Иран открыл часть воздушного пространства для гражданских рейсов

Магнитная буря началась на Земле

Cпикер парламента Ирана пообещал закрыть Ормузский пролив, если США не снимут блокаду его портов

Что случилось этой ночью: суббота, 18 апреля

Минфин США разрешил покупку некоторых грузов российской нефти

 Минфин США разрешил покупку некоторых грузов российской нефти

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

 Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

Трамп заявил, что США и Иран продолжат контактировать в течение выходных

Три моряка пострадали при пожаре на авианосце "Эйзенхауэр" в США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1744 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9040 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов