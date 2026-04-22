Нефть Brent подешевела до $97,43 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в среду, трейдеры оценивают новость о продлении перемирия между Ираном и США, несмотря на несостоявшиеся переговоры.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве снижается на $1,05 (1,07%) до $97,43 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $3 (3,1%) до $98,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,68 (0,76%) до $88,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла $2,25 (2,6%) до $89,67 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

"C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее СМИ сообщили, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отложила отъезд в Пакистан из-за затягивания Ираном решения по переговорам.

Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент, сообщает иранское агентство "Тасним". В публикации отмечается, что, несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это "уловка" и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана в том числе со стороны Израиля.

"Рынок не может определиться с направлением на фоне неопределенности в отношении переговоров, тогда как Ормузский пролив остается закрытым, - отметил Хироюки Кикукава из Nissan Securities Investment. - Если военные действия не возобновятся, цены на нефть, вероятно, останутся вблизи текущих уровней".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 4,4 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.