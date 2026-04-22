Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG отменит 20 тысяч убыточных рейсов в Европе в летний сезон ради экономии авиатоплива, подорожавшего после начала военных действий в Иране, сообщила авиакомпания.

Сокращение полетов затронет аэропорты во Франкфурте и Мюнхене и будет действовать по конец октября. В то же время компания запустит новые рейсы из Цюриха, Вены и Брюсселя и в эти города. За счет такой меры компания рассчитывает сэкономить порядка 40 тысяч.

Lufthansa уже отменила 120 рейсов из Франкфурта в польские города Быдгощ и Жешув, а также в норвежский Ставангер до конца мая. Другие изменения станут известны в конце апреля.

С начала 2026 года капитализация Lufthansa снизилась почти на 10%, до 9,24 млрд евро.