Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

Бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк (в центре)
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Кишиневский суд сектора Буюкань в среду приговорил бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка к 19 годам лишения свободы по обвинению в банковском мошенничестве, организации преступной группировки и отмывании денег.

"По совокупности обвинений Плахотнюк приговорен к 19 годам лишения свободы. Приговор вступил в силу, но может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева", - сказал прокурор Александр Черней журналистам в суде.

Он добавил, что продолжается расследование еще по трем уголовным делам в отношении Плахотнюка.

Черней отметил, что прокуроры требовали для Плахотнюка 25 лет лишения свободы.

После экстрадиции из Греции 25 сентября 2025 года Плахотнюк содержится в пенитенциарном учреждении №13 в центре Кишинева.

В миреНа вилле молдавского олигарха Плахотнюка в Греции нашли 17 поддельных паспортовЧитать подробнее

В среду он не присутствовал на заседании суда, как отсутствовал и на большинстве судебных заседаний. Его интересы представляла группа адвокатов.

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак заявил журналистам, что защита намерена обжаловать приговор в кассационном порядке.

Плахотнюк обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Прокуроры обвиняют его в получении более $39,28 млн и свыше 3,5 млн евро из средств, выведенных из Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, Плахотнюк использовал средства, полученные через мошеннические банковские кредиты, в личных интересах. В частности, средства использовались для покупки самолета Embraer Legacy 650, оплаты чартерных рейсов, приобретения движимого и недвижимого имущества, оплаты различных услуг - юридических, медицинских, туристических, ремонта и строительства, а также для инвестиций в бизнес, организации мероприятий и погашения долгов.

Прокуратура передала уголовное дело в суд в июле 2023 года. В сентябре 2025 года дело Плахотнюка было выведено отдельно от общего дела о краже миллиарда долларов из банковской системы - чтобы ускорить его рассмотрение.

Плахотнюк фигурирует и в других уголовных делах. Его также обвиняют в создании и руководстве организованной преступной группой, отмывании денег и мошенничестве. Речь идет, в частности, о делах, связанных с Metalferos, бланками для паспортов и "делом о кульке", в котором также фигурирует бывший президент Игорь Додон. Кроме того, Антикоррупционная прокуратура недавно возбудила новое уголовное дело по факту использования поддельных документов.

Плахотнюк бежал из Молдавии после смены власти в 2019 году. В июле 2025 года он был арестован в Греции и 25 сентября был экстрадирован в Молдавию по запросу Генпрокуратуры республики. С тех пор он содержится под стражей в тюрьме. В его отношении выданы четыре ордера на арест: один - по делу, находящемуся на стадии судебного разбирательства, и ещё три - по делам на стадии уголовного расследования.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В феврале 2019 году МВД России обвинило его и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка.

Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

 Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

 Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"

Мадьяр вступит в должность премьер-министра Венгрии 9 мая

 Мадьяр вступит в должность премьер-министра Венгрии 9 мая

Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

 Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

Нефть Brent подешевела до $97,43 за баррель

Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

