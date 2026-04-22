"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Украинская госкомпания "Укртранснафта", ответственная за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально уведомила венгерскую MOL о завершении ремонтных работ на этом нефтепроводе, сообщили в среду украинские СМИ со ссылкой на сайт MOL.

"Укртранснафта" готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию", - говорится в информации на сайте MOL, которая эксплуатирует НПЗ в Венгрии и Словакии.

Венгрия и Словакия называли возобновление транзита российской нефти условием разблокирования выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро и рассмотрения 20-го пакета санкций ЕС против РФ.