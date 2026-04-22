Поиск

Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии на заседании в среду решило предложить парламенту с 25 апреля отменить режим чрезвычайного положения в энергетике, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Правительство предложит парламенту отменить чрезвычайное положение и перейти к режиму повышенной готовности в области энергетики", - говорится в сообщении.

Режим ЧП был введен 25 марта, в первую очередь, из-за повреждений ЛЭП Вулканешть-Исакча после российских ударов по украинской территории. На эту линию приходится около 60% поставок на правый берег Днестра.

Начальник Центра по управлению кризисами Сергей Дьякону отметил, что работа линии была восстановлена в течение пяти дней. Также введение ЧП было обосновано кризисом на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на нефтепродукты во всем мире.

"В целом, принятые правительством меры способствовали стабилизации рынка, снижению волатильности и предотвращению крупных сбоев поставок", - сказал Дьякону.

По его словам, тем не менее, режим ЧП было решено сохранить на период пасхальных праздников, когда "традиционно наблюдается увеличение потребления топлива".

Изначально, ЧП предполагалось продлить на 60 дней, но, по словам премьер-министра Александра Мунтяну, "в настоящее время ситуация стабильна: есть поставки, система функционирует, непосредственные проблемы решены".

По окончании режима ЧП Молдова перейдет на состояние повышенной готовности в области энергетики сроком на 60 дней.

В этот период, правительство планирует сохранить ряд мер для поддержания стабильности. В частности, экспорт/реэкспорт нефтепродуктов из международного порта Джурджулешть (PILG) будет разрешен только в том случае, если резервы достигают минимум 2500 тонн бензина и 25 000 тонн дизельного топлива. Также импортеры нефтепродуктов будут еженедельно представлять в Национальное агентство по регулированию энергетики свои индивидуальные планы импорта дизельного топлива на следующие 30 дней. Будут применяться меры по экономии электроэнергии, в том числе за счет уличного освещения.

Премьер Мунтяну назвал введение режима повышенной готовности "превентивной мерой, которая позволит быстро реагировать в случае необходимости".

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9088 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1849 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов