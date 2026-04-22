Дефицит бюджета еврозоны в 2025 году снизился до 2,9% ВВП

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит государственного бюджета в странах еврозоны в 2025 году сократился до 2,9% ВВП с 3% годом ранее, в государствах Евросоюза этот показатель не изменился - 3,1% ВВП, сообщил Eurostat.

Госдолг в государствах, использующих единую европейскую валюту, к концу 2025 года поднялся до 87,8% ВВП с 87% на конец 2024 года, в Евросоюзе - до 81,7% с 80,7% ВВП.

Объем ВВП стран еврозоны в 2025 году вырос до 15,95 трлн евро (увеличение на 3,9%), дефицит бюджета - до 466,1 млрд евро (рост на 0,3%), госдолг - до 13,95 трлн евро (повышение на 4,9%).

ВВП ЕС составил 18,83 трлн евро (рост на 4,4%), дефицит - 576,5 млрд евро (подъем на 2,8%), госдолг - 15,37 трлн евро (увеличение на 5,7%).

В 2025 году максимальный дефицит бюджета в Евросоюзе был зафиксирован в Румынии (7,9% ВВП), Польше (7,3%), Бельгии (5,2%) и Франции (5,1%). У одиннадцати государств отрицательное сальдо бюджета превысило 3% ВВП.

Профицит был зафиксирован только в пяти странах: на Кипре (3,4% ВВП), в Дании (2,9%), Ирландии (1,8%), Греции (1,7%) и Португалии (0,7%).

Наименьший размер госдолга относительно ВВП на конец прошлого года был у Эстонии (24,1% ВВП), Люксембурга (26,5%), Дании (27,9%), Болгарии (29,9%) и Ирландии (32,9%).

У двенадцати стран этот показатель превышал 60%. Самый существенный долг у Греции (146,1%), Италии (137,1%), Франции (115,6%), Бельгии (107,9%) и Испании (100,7%).