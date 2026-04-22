В Эстонии стартовали крупнейшие в мире учения по киберзащите Locked Shields

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонии в среду стартовали крупнейшие в мире учения по киберзащите в режиме реального времени Locked Shields, сообщил базирующийся в Таллине Центр передового опыта в области киберзащиты НАТО (Киберцентр НАТО).

"В этом году учения объединят совместные возможности 41 страны-члена и партнёра НАТО для практики киберзащиты в кризисных и военных ситуациях, обмена знаниями друг с другом и укрепления сотрудничества в киберпространстве", - сказал директор Центра Тынис Саар.

В учениях принимают участие более 4000 киберэкспертов из разных областей. Учения проводятся из Таллина, а команды-участницы находятся в разных странах мира.

Согласно сценарию учений, страна-союзница НАТО Berylia подверглась интенсивным кибератакам и 16 участвующих команд должны взять на себя роль международных сил быстрого реагирования. В течение двух дней команды должны суметь защищать критически важную инфраструктуру от примерно 8 000 кибератак в реальном времени - включая противовоздушную оборону, мобильную связь (5G) и электросети, производство электроэнергии, электронное голосование, работу очистных сооружений воды, спутниковых и боевых систем управления.

Команды должны показать эффективность в стратегической коммуникации, связанной с киберконфликтами, вопросах международного права, киберсудебной экспертизе и процессах принятия решений на национальном уровне.

Основанный в 2008 году киберцентр НАТО организует Locked Shields с 2010 года, и на сегодня они превратились в крупнейшие в мире учения по киберзащите в реальном времени.