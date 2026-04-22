"Белнефтехим" подтвердил информацию о начале транзита нефти через Белоруссию в Венгрию и Словакию

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Восстановлен транзит нефти через территорию Белоруссии в направлении Венгрии и Словакии, сообщили в среду государственному информационному агентству БелТА в концерне "Белнефтехим".

АО "Укртранснафта" ранее проинформировало венгерскую нефтегазовую компанию MOL о возобновлении транзита нефти по трубопроводу "Дружба" из России через Белоруссию.