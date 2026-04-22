Европейский инвестиционный банк выделит Украине более 600 млн евро под гарантию ЕС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявили в среду о новом пакете финансирования неотложных проектов восстановления на Украине в размере более 600 млн евро.

"Сегодняшнее объявление отражает прочность партнерства ЕС с Украиной. Мы наращиваем нашу поддержку для осуществления конкретных инвестиций там, где они наиболее необходимы: от энергетической безопасности до транспорта и жилищного строительства. Мы по-прежнему привержены поддержке восстановления Украины и ее пути к европейской интеграции", - заявил вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер, чьи слова приводит официальный сайт банка.

В публикации отмечается, что ЕК "расширяет гарантию Европейского союза для Группы ЕИБ, и это позволит выделить более 450 млн евро на дальнейшее восстановление Украины".

"Кроме того, пакет включает около 150 млн евро в виде дополнительных грантов ЕС и технической помощи", - сообщает ЕИБ.

Банк объясняет, что это финансирование, поддерживаемое гарантией ЕС, будет направлено на "сектора, имеющие важное значение для экономики и повседневной жизни Украины, такие как дороги, железные дороги, электросети и энергоэффективность жилых домов и общественной инфраструктуры".

Эта поддержка также распространится "на городскую мобильность и образовательные учреждения, помогая поддерживать основные услуги и продвигая долгосрочное восстановление и реформы", говорится в сообщении ЕИБ.