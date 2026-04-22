Прокуратура Испании потребовала прекратить расследование в отношении жены Санчеса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Испанская прокуратура в среду обжаловала обвинительный акт в отношении Бегоньи Гомес, жены премьер-министра Педро Санчеса, по пунктам о злоупотреблении влиянием, коррупции в бизнесе, растрате государственных средств и нецелевом использовании имущества и вновь потребовала прекращения дела, сообщает EFE.

Прокуратура объяснила это ходатайство тем, что в действиях Гомес не обнаружено никаких признаков совершения уголовных преступлений. Прокуратура также выступила с ходатайством об окончательном прекращении расследования.

На прошлой неделе после двухлетнего расследования Гомес предъявили обвинения в злоупотреблении влиянием, коррупции, растрате и хищении средств. Обвинения также были предъявлены ее помощнице Кристине Альварес и бизнесмену Хуану Карлосу Баррабесу. Все обвиняемые вину отрицают.

Расследование в отношении Гомес начали в 2024 году, жену главы правительства подозревали в использовании своего положения для оказания влияния на сделки. Оно основывалось на информации, предоставленной ассоциацией Manos Limpias ("Чистые руки"). Тогда AP отмечало, что действия этой ассоциации часто направлены против левых политиков.

После начала расследования Санчес заявил, что может рассмотреть уход в отставку с поста премьера, однако позже решил продолжать работу. Премьер-министр назвал процесс "кампанией по распространению клеветы" с целью нанесения вреда правящей коалиции, которую возглавляет его Испанская социалистическая рабочая партия.