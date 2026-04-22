Поиск

Прокуратура Испании потребовала прекратить расследование в отношении жены Санчеса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Испанская прокуратура в среду обжаловала обвинительный акт в отношении Бегоньи Гомес, жены премьер-министра Педро Санчеса, по пунктам о злоупотреблении влиянием, коррупции в бизнесе, растрате государственных средств и нецелевом использовании имущества и вновь потребовала прекращения дела, сообщает EFE.

Прокуратура объяснила это ходатайство тем, что в действиях Гомес не обнаружено никаких признаков совершения уголовных преступлений. Прокуратура также выступила с ходатайством об окончательном прекращении расследования.

На прошлой неделе после двухлетнего расследования Гомес предъявили обвинения в злоупотреблении влиянием, коррупции, растрате и хищении средств. Обвинения также были предъявлены ее помощнице Кристине Альварес и бизнесмену Хуану Карлосу Баррабесу. Все обвиняемые вину отрицают.

Расследование в отношении Гомес начали в 2024 году, жену главы правительства подозревали в использовании своего положения для оказания влияния на сделки. Оно основывалось на информации, предоставленной ассоциацией Manos Limpias ("Чистые руки"). Тогда AP отмечало, что действия этой ассоциации часто направлены против левых политиков.

После начала расследования Санчес заявил, что может рассмотреть уход в отставку с поста премьера, однако позже решил продолжать работу. Премьер-министр назвал процесс "кампанией по распространению клеветы" с целью нанесения вреда правящей коалиции, которую возглавляет его Испанская социалистическая рабочая партия.

Педро Санчес Испания Бегонья Гомес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

 Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

 Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году

Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

 Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

 Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

 Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

 Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1857 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9090 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов