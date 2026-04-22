Американские войска на Ближнем Востоке находятся в полной боевой готовности

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы на Ближнем Востоке остаются в боевой готовности к действиям, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В опубликованном на его сайте видеоролике, демонстрирующем операции американских сил, указывается, что войска используют время прекращения огня с Ираном для поддержания готовности, перевооружения и дооснащения.

"Мы перевооружаемся. Мы переоснащаем и корректируем нашу тактику, методы и процедуры. В мире нет армии, которая адаптируется так, как мы, и именно это мы делаем сейчас во время прекращения огня", - приводится в видео ролике недавнее заявление главы CENTCOM адмирала Брэда Купера.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что принял решение продлить перемирие, "пока иранцы не представят свое предложение и обсуждения завершатся тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность.