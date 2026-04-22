Американские войска на Ближнем Востоке находятся в полной боевой готовности

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы на Ближнем Востоке остаются в боевой готовности к действиям, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В опубликованном на его сайте видеоролике, демонстрирующем операции американских сил, указывается, что войска используют время прекращения огня с Ираном для поддержания готовности, перевооружения и дооснащения.

"Мы перевооружаемся. Мы переоснащаем и корректируем нашу тактику, методы и процедуры. В мире нет армии, которая адаптируется так, как мы, и именно это мы делаем сейчас во время прекращения огня", - приводится в видео ролике недавнее заявление главы CENTCOM адмирала Брэда Купера.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что принял решение продлить перемирие, "пока иранцы не представят свое предложение и обсуждения завершатся тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Ближний Восток
Начальник ГРУ сообщил, что переговоры с Украиной заморожены

Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

 Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

 Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

Автомобильное топливо в ЕС в марте подорожало на 12,9% год к году

Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

 Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

 Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

 Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

 Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1859 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9091 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов