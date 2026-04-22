В Пентагоне сочли, что на разминирование Ормузского пролива может уйти полгода

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Пентагона заявил Конгрессу США, что операция по разминированию Ормузского пролива может занять до шести месяцев, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на трех американских чиновников.

"Пентагон довел до сведения Конгресса, что полностью очистить Ормузский пролив от мин, заложенных иранскими военными, может потребовать шесть месяцев работы, и любая такая операция может пройти лишь тогда, когда завершится война США и Ирана. Такая оценка ситуации означает, что экономические последствия конфликта могут ощущаться и в конце этого года и далее", - информирует издание.

По данным газеты, такую информацию высокопоставленный сотрудник министерства войны сообщил в минувший вторник на закрытом брифинге в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей США. Республиканцы и демократы встретили с недовольством озвученные сроки.

WP поясняет, что из-за таких трудностей с разминированием цены на нефть и бензин могут долго оставаться высокими даже в том случае, если США и Иран заключат мирное соглашение.

По данным издания, Иран начал минировать пролив в марте. Официальные лица США отмечали, что при операции по разминированию могут использовать вертолеты, дроны и дайверов-взрывотехников.

В Белом доме, Пентагоне, Центральном командовании ВС США информацию комментировать отказались.