В МИД Армении заявили, что страна не намерена стать антироссийским плацдармом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ереван не планирует становиться антироссийским плацдармом, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

"Мы углубляем наши отношения по всем направлениям. У нас нет никаких планов становиться антироссийским плацдармом. Такого вопроса нет в нашей повестке", - сказал Костанян в эфире Общественного телевидения.

Он отметил, что в Ереване 3-4 мая пройдет саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения - ЕС, председательствовать на котором будут премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Армения Ереван Никол Пашинян Урсула фон дер Ляйен
 Bloomberg сообщил о почти остановившемся движении судов через Ормузский пролив

 Трамп осознает, что блокада Ормузского пролива вредит мировой экономике

 Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

 Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

 Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

 Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике
