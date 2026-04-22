В МИД Армении заявили, что страна не намерена стать антироссийским плацдармом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ереван не планирует становиться антироссийским плацдармом, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

"Мы углубляем наши отношения по всем направлениям. У нас нет никаких планов становиться антироссийским плацдармом. Такого вопроса нет в нашей повестке", - сказал Костанян в эфире Общественного телевидения.

Он отметил, что в Ереване 3-4 мая пройдет саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения - ЕС, председательствовать на котором будут премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.