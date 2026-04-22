Ереван и Париж подпишут документ о стратегическом партнерстве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Армения и Франция в начале мая подпишут документ о стратегическом партнерстве, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Армению с государственным визитом. У нас большая повестка по развитию отношений с Францией. В рамках визита будет подписан документ о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией", - сказал Костанян в эфире Общественного телевидения.

По его словам, будут также подписаны другие документы по сотрудничеству в различных областях, в том числе в военно-технической сфере.

В Ереване 3-4 мая пройдет саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения - ЕС; государственный визит Макрона намечен на 4-5 мая.

