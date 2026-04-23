В посольстве Франции заявили, что у Парижа нет планов передачи другим странам ядерного оружия

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Франция не рассматривает возможность передачи своего ядерного оружия или стратегических ракет какому-либо другому государству, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на посольство республики в РФ.

"Франция не рассматривает создание какого-либо альтернативного механизма ядерного сдерживания взамен собственного сдерживания или сдерживания Североатлантического альянса (НАТО). И, вопреки утверждениям пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ и ряда российских политиков и официальных представителей, Франция не рассматривает передачу своего ядерного оружия или стратегических ракет какой-либо стране", - заявили изданию в дипломатическом представительстве.

Кроме того, по словам французских дипломатов, Париж обсуждает чувствительные вопросы с Москвой в рамках постоянной пятерки (РФ, США, КНР, Великобритания, Франция) Совета безопасности ООН.

"В этом контексте регулярно затрагиваются вопросы ядерной доктрины и снижения рисков. И что особенно важно, в случае необходимости между французскими и российскими властями существует прямая защищенная линия связи", - отметили в дипмиссии.

Там также пояснили, что предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении диалога с европейскими партнерами по вопросу ядерного сдерживания укладывается в рамки традиционной политики Парижа. На протяжении десятилетий французские лидеры подчеркивали, что у жизненно важных интересов безопасности страны есть европейское измерение, уточняется в публикации.

При этом двусторонний диалог с Польшей, о котором Париж и Варшава договорились в Гданьске 20 апреля, был нужен для того, чтобы определить, существует ли общий интерес к сотрудничеству в вопросах обычной обороны и ядерного сдерживания, пишет газета.

"В своем заявлении на Иль-Лонг (2 марта - "Известия") Макрон указал, что временное размещение элементов французских стратегических воздушных сил на территории союзников теоретически возможно. Однако никаких конкретных планов не существует, и, повторим, Франция не рассматривает передачу своего ядерного оружия или стратегических ракет какой-либо стране", - подчеркнули дипломаты.

По их словам, некоторые европейские партнеры могут рассматривать возможность сотрудничества с Францией в неядерных областях, таких как космос или противоракетная оборона (ПРО), которые способны полезным образом усилить сдерживание, сообщается в статье "Известий".