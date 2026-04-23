Рынки акций Европы закрылись в минусе в среду

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду на фоне разворота в плюс цен на нефть.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,35% - до 613,88 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,21%, германский DAX - 0,31%, французский CAC 40 - 0,96%, итальянский FTSE MIB - 0,25%, испанский IBEX 35 - 0,75%.

Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию на Ближнем Востоке.

Белый дом во вторник сообщил, что пока не планирует отправлять в Пакистан делегацию для переговоров с Ираном. В Вашингтоне ждут от Тегерана согласованного предложения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты пока не станут наносить новые удары по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут. Тем временем иранское агентство "Тасним" сообщило, что Тегеран не просил США о продлении режима прекращения огня.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,3% в годовом выражении после подъема на 3% в предыдущем месяце. Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей в прошлом месяце увеличились на 3,1% год к году после роста на 3,2% в феврале.

Дефицит государственного бюджета в странах еврозоны в 2025 году сократился до 2,9% ВВП по сравнению с 3% годом ранее, в государствах Европейского союза этот показатель не изменился - 3,1% ВВП, сообщило статистическое управление ЕС.

Лидером падения в составе Stoxx 600 стала французская Bureau Veritas (-10,6%), занимающаяся инспекциями и сертификацией. Компания ухудшила годовой прогноз выручки на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности.

Капитализация выпускающей потребительские товары Reckitt уменьшилась на 4,6%. Рост сопоставимых продаж этой британской компании в минувшем квартале оказался слабее оценок рынка.

Акции Deutsche Telekom потеряли 4,8% стоимости после сообщения Bloomberg о том, что компания обсуждает реорганизацию своей структуры и дочерней T-Mobile.

Котировки TUI снизились на 3,5%. Крупнейший туроператор Европы ухудшил прогноз базовой EBIT на 2026 финансовый год, который завершится в сентябре.

Рыночная стоимость итальянского производителя одежды класса люкс Moncler сократилась на 2,7%, хотя его выручка за первый квартал оказалась лучше прогноза аналитиков.

Бумаги Electrolux подешевели на 2,6%. Шведский производитель бытовой техники сообщил, что планирует закрыть завод по выпуску холодильников в Венгрии и в связи с этим отразит списание в 600 млн шведских крон ($65,3 млн) в отчетности за второй квартал.

Нидерландская ASM International нарастила капитализацию на 7,1%. Этот производитель полупроводников получил выручку выше ожиданий рынка в первом квартале и дал хороший прогноз на текущий квартал.

Акции Saipem подорожали на 6,5% на сильных квартальных результатах. Эта итальянская нефтесервисная компания увеличила EBITDA на 23,6% в минувшем квартале, а также подтвердила прогноз на год.

Цена бумаг нидерландского производителя красок и покрытий Akzo Nobel повысилась на 2,6%. Скорректированная EBITDA компании за первый квартал превзошла ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость шведско-швейцарской ABB увеличилась на 3,8%. Производитель электротехнического оборудования нарастил чистую прибыль и выручку в январе-марте и улучшил годовой прогноз.

Капитализация Danone поднялась на 2,5%. Квартальные результаты французского производителя продуктов питания оказались лучше оценок экспертов.

Котировки Var Energi повысились на 2%. Норвежская нефтяная компания отчиталась о росте EBIT в январе-марте до $1,31 млрд с $972 млн годом ранее, а также сообщила, что может выплатить акционерам дополнительные дивиденды, если цены на нефть будут оставаться высокими.

Бумаги финского Nordea Bank подорожали на 0,4%. Эта кредитная организация сократила чистую прибыль в первом квартале, но показатель оказался лучше ожиданий рынка.