Уолл-стрит закрылась ростом индексов на 0,7-1,6%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости эмитентов и продолжали следить за обстановкой на Ближнем Востоке.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,69% - до 49490,03 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,05% - до максимальных в истории 7137,90 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,64% и закрылся на рекордной отметке 24657,57 пункта.

Президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, однако Тегеран после захвата своего сухогруза американскими военными задержал два судна в районе Ормузского пролива и сопроводил их к иранскому берегу.

Между тем в Исламабаде сохраняют повышенные меры безопасности на случай, если эти страны решат провести переговоры в пакистанской столице, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Акции Adobe Inc. подорожали на 3,5% по итогам торгов после того, как крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений утвердил новый buyback на сумму до $25 млрд.

GE Vernova нарастила рыночную стоимость на 13,8%. Поставщик решений в сфере энергетики резко увеличил чистую прибыль в первом квартале и улучшил годовой прогноз.

Котировки бумаг Boeing Co. выросли на 5,5%. Аэрокосмический концерн сократил квартальный убыток, нарастив выручку на 14% и портфель заказов до рекорда.

Цена акций Alphabet Inc. поднялась на 2,1% после того, как дочерняя Google Cloud представила новые ИИ-чипы и инструменты для создания ИИ-агентов.

AT&T Inc. увеличила капитализацию на 0,5%, обнародовав сильные показатели выручки и скорректированной прибыли. При этом чистая прибыль телекоммуникационного гиганта в первом квартале снизилась почти на 14%, а свободный денежный поток составил $2,5 млрд против $3,1 млрд годом ранее. Компания также подтвердила годовой прогноз.

Бумаги T-Mobile US Inc. подешевели на 3,3% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Deutsche Telekom обсуждает полное слияние с этой компанией, где ей принадлежат 53%. Аналитики NewStreet Research считают, что сделка - если она случится - будет проведена без премии к стоимости акций обеих компаний, а их коллеги из Citigroup не видят очевидных плюсов объединения для акционеров T-Mobile, если только германская компания не предложит существенную наценку.

Best Buy потеряла 4,6% рыночной стоимости после новостей о новом CEO.

Акции United Airlines Holdings упали на 5,6%. Авиахолдинг ухудшил годовой прогноз на фоне резкого подорожания топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.