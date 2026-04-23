ОАЭ выдали России обвиняемого в мошенничестве на 200 млн рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Из Объединенных Арабских Эмиратов в РФ депортирован фигурант многомиллионного дела о мошенничестве, совершенном в Башкортостане, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Объединенных Арабских Эмиратов депортирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам в четверг.

По словам представителя МВД, в период с 2023 по 2024 год фигурант являлся генеральным директором двух строительных компаний и "совершил хищение денежных средств граждан, заключив с ними договоры подряда на строительство различных объектов недвижимости и проведение других работ".

В 2024 году в Уфе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

"В рамках расследования признаны потерпевшими более 130 граждан, ущерб от мошеннических действий составил свыше 200 млн рублей", - уточнила Волк.

Обвиняемый скрылся от правосудия за границей, но был задержан на территории ОАЭ.

"Сегодня в аэропорту города Абу-Даби он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сказала представитель полиции.