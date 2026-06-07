Экзит-полы показали победу партии Пашиняна на выборах в Армении

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия "Гражданский договор" получает 56,7% голосов на парламентских выборах, сообщает партийный интернет-ресурс Civic News со ссылкой на данные экзит-полов.

По данным ресурса, партия российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 17,5%.

Между тем, ряд армянских телеграм-каналов распространили данные независимого exit poll, согласно которым партия Пашиняна набирает 32,7% голосов, оппозиционные партии - 52,9%. В частности, партия "Сильная Армения" набирает 29% голосов, блок "Армения" - 13,2%, партия "Процветающая Армения" - 6,1%, партия "Крылья единства" - 4,6%.

Новость дополняется