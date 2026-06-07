Израильские военные сообщили об иранской ракетной атаке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные в воскресенье вечером обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, первоначально были сбиты две приближавшиеся к Израилю ракеты. Затем Иран выпустил еще одну ракету в направлении северного Израиля, которая также была перехвачена силами противовоздушной обороны.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на израильский источник, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху поводит экстренные консультации по вопросам безопасности в связи с атакой.