Поиск

В КСИР заявили, что целью ракетной атаки была авиабаза на севере Израиля

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в воскресенье нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид, расположенной примерно в 20 км от города Хайфа на севере Израиля, сообщают иранские СМИ.

В КСИР подчеркнули, что израильская авиабаза является "источником агрессии", направленной против южного Ливана и южных пригородов Бейрута.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате несколько баллистических ракет, запущенных Ираном.

По данным ЦАХАЛ, первоначально были сбиты две приближавшиеся к Израилю ракеты. Затем Иран выпустил еще одну ракету в направлении северного Израиля, которая также была перехвачена силами противовоздушной обороны.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Израиль атака Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль готовит "мощный ответ" на иранскую ракетную атаку

Трамп опасается провала переговоров в случае эскалации конфликта Ирана с Израилем

Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Журналист Axios сообщил, что Трамп попросит Нетаньяху не бить по Ирану

Тегеран предупредил о более "широком ответе" на американские и израильские атаки

Трамп призвал Иран после удара по Израилю сфокусироваться на переговорах

В КСИР заявили, что целью ракетной атаки была авиабаза на севере Израиля

Израильские военные сообщили об иранской ракетной атаке

В Великобритании заявили, что в строю Королевского флота нет ударных атомных подлодок

 В Великобритании заявили, что в строю Королевского флота нет ударных атомных подлодок

Экзит-полы показали победу оппозиции на выборах в Армении
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2505 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9794 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов