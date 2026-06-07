В КСИР заявили, что целью ракетной атаки была авиабаза на севере Израиля

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в воскресенье нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид, расположенной примерно в 20 км от города Хайфа на севере Израиля, сообщают иранские СМИ.

В КСИР подчеркнули, что израильская авиабаза является "источником агрессии", направленной против южного Ливана и южных пригородов Бейрута.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате несколько баллистических ракет, запущенных Ираном.

По данным ЦАХАЛ, первоначально были сбиты две приближавшиеся к Израилю ракеты. Затем Иран выпустил еще одну ракету в направлении северного Израиля, которая также была перехвачена силами противовоздушной обороны.