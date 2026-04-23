США направили на Ближний Восток еще 12 истребителей F/A-18C

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в четверг направили в район Ближнего Востока для усиления размещенной там авиационной группировки дополнительно эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C/D Корпуса морской пехотыю. Об этом сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

В четверг утром они вылетели с португальской авиабазы Лажеш на Азорских островах, где они временно находились после прибытия с континентальной части США.

По данным авиационного ресурса Flightradar24, истребители, пройдя Гибралтар, в настоящее время летят в сопровождении восьми американских самолетов-заправщиков над Средиземным морем. Точное место их предстоящего размещения на Ближнем Востоке неизвестно.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке насчитывает уже около 300 боевых самолетов. Самым крупным их сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских истребителей, в том числе F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрильи штурмовиков A-10. Помимо нее американские боевые самолеты также развернуты на авиабазах Овда в Израиле, Принц Султан в Саудовской Аравии, а также на двух авианосцах, находящихся в Аравийском и Красном морях.

Кроме того, на авиабазе Фэрфорд в Великобритании размещены 23 стратегических бомбардировщика, в том числе 15 самолетов B-1B Spirit и восемь B-52H Stratofortress, которые в ходе американской военной операции принимали активное участие в нанесении ударов по важнейшим целям в Иране.