Трамп сообщил о борьбе в Иране между консервативными и умеренными силами

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал безумной ситуацию, которая складывается сейчас во властной верхушке Ирана.

"Иран переживает сейчас очень сложное время, выясняя, кто же там лидер! Они просто не знают!" - написал он в четверг в соцсети Truth Social.

По его словам, "внутренняя борьба между сторонниками жесткой линии, которые терпят поражение на поле боя, и умеренными - это безумие".

Президент США повторил, что "Ормузский пролив находится под полным контролем американских ВМС, без разрешения которых не может пройти ни одно судно".

Он отметил, что пролив будет закрыт до тех пор, пока Иран не сможет заключить сделку.