Санкционный пакет ЕС предусматривает запрет на транзакции с 20 банками РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России вводят запрет на транзакции с 20 российскими банками.

"ЕС вводит запрет на операции с 20 российскими банками", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Кроме того, ЕС вводит запрет на операции с четырьмя финансовыми учреждениями в третьих странах за обход санкций ЕС или за подключение к российской системе обмена финансовыми сообщениям.

Санкции также применяют против организации в Киргизии, управляющей биржей, где торгуются значительные объемы привязанного к российскому рублю стейблкоина A7A5.

Кроме того, ЕС запрещает операции со стейблкоином RUBx и любую поддержку в развитии цифрового рубля.

В санкционном списке также фигурируют созданные в РФ платформы по переводу и обмену криптоактивов.

