Греция стала лидером в Шенгене по скорости оформления виз россиянам для летних туров

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Греция лидирует среди стран Шенгенского соглашения по скорости оформления виз россиянам для летних поездок, на оформление итальянской визы уходит до двух месяцев, сообщила "Интерфаксу" член правления Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"По данным туроператоров, быстрее всего сейчас оформить визу для летней поездки в Грецию - это может занять около двух недель. В связи с этим спрос на туры в эту страну растет. Оформление виз в Италию и Испанию может занять до двух месяцев, во Франции трудно записаться на подачу документов. Визы для турпоездок оформляются практически только однократные", - сказала она.

Как отметил коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус, спрос на туры во Францию растет, однако реализовать его мешает дефицит слотов на подачу заявлений.

"Запись практически закрыта до конца июня. Люди хотят во Францию, но вынуждены переориентироваться или переносить поездку. Мультивизы стали редкостью, консульства выдают визы строго под даты поездки. Греция остается самым оперативным вариантом - рассматривают за две недели, Испания и Италия - около трех недель, но на итальянскую визу может потребоваться до двух месяцев ожидания", - сказал он.

Директор по маркетингу компании "Туртранс-Вояж" Ирина Гусакова подтвердила, что сроки рассмотрения документом консульством Италии выросли до двух месяцев.

"Туроператоров в Москве просят писать расписки, предупреждая о сроке оформления в 70 дней. Сейчас в столице можно записаться на конец мая", - говорит Гусакова.

Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, сложности наблюдаются также с оформлением виз Швейцарии и Болгарии: в обоих случаях сложно записаться на подачу документов.

В компании "Русский экспресс" советуют подавать документы для оформления виз задолго до поездки.

"Страны Шенгена позволяют подавать документы на визу за 180 дней до даты планируемой поездки. Мы рекомендуем подавать документы заблаговременно, так как сложно спрогнозировать загруженность консульства. Например, по Италии получаем документы в среднем за 14 дней после подачи в Москве и в течение 20 дней - в регионах. По Греции пока срок рассмотрения не превышает 15 календарных дней", - уточнила директор по связям с общественностью Анна Филатовская.

Туроператоры отметили также высокий спрос на туры в Черногорию и Сербию, где визы не нужны.

В 2024 году россияне получили более 540 тыс. виз в страны шенгенского соглашения.