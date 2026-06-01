Россиянам в 2025 году выдали на 14% больше шенгенских виз

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские туристы в 2025 году подали 679,4 тыс. заявлений на визы в консульства стран Шенгенского соглашения и получили 618,8 тыс., это на 14,2% больше, чем годом ранее, следует из данных Еврокомиссии.

По сравнению с предыдущим годом число поданных заявлений выросло на 12% (было 606,8 тыс.), а полученных виз - на 14,2% (было 541,8 тыс.) Доля отказов составила 6,4%, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Число выданных россиянам многократных виз составило 175,8 тыс., это более чем на 22% меньше, чем годом ранее. Их доля составила 28,4%. В 2024 году было выдано 224 тыс. многократных виз, а их доля составила 41%.

Всего консульства стран Шенгенского соглашения в прошлом году получили 11,93 млн заявлений от граждан третьих стран на оформление шенгенских виз. Из них были одобрены 10 млн. Россия заняла четвертое место по количеству поданных заявлений после Китая, Турции и Индии. Доля отказов для всех стран составила 14,8%. Доля отказов в визах гражданам России - в 2,4 раза меньше.

Среди стран, которые выдали больше всего шенгенских виз, - Франция (2,42 млн), Испания (1,42 млн), Германия (1,29 млн), Италия (948,3 тыс.), Нидерланды (621,3 тыс.), Греция (603,6 тыс.).

В 2019 году граждане России подали более 4,1 млн заявлений на оформление шенгенских виз. Россия занимала первое место в мире по этому показателю. Доля отказов составила 1,5%.

