Армия обороны Израиля готова вновь нанести удары по Ирану и ждет решения США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Израиль готов продолжить войну против Ирана и ждет лишь решения Вашингтона, заявил в четверг министр обороны страны Исраэль Кац.

"Мы ждем от США зеленого света для того, чтобы завершить уничтожение династии Хаменеи и вернуть Иран в каменный век", - сказал он в видеообращении, выдержки из которого приводит агентство EFE.

"Армия обороны Израиля готова и к защите, и к наступлению - цели определены", - отметил Кац.