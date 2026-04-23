В некоторых районах Тегерана активированы системы ПВО

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В некоторых районах Тегерана в четверг военные активировали системы противовоздушной обороны, сообщает агентство "Мехр".

"Слышна работа ПВО в некоторых районах Тегерана", - передает агентство.

Причины не уточняются.

В свою очередь издание The Times of Israel сообщает со ссылкой на источник, что Израиль не ведет атаку на Иран в настоящее время.

"Представитель израильских служб безопасности заявил, что Израиль не наносит ударов по Ирану", - информирует газета.