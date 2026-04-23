Военные США планируют получить за пять лет 4,3 тыс. крылатых ракет JASSM

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ВВС США желают закупить в течение последующих пять лет примерно 4,3 тыс. высокоточных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении бюджетные документы.

При этом военные рассчитывают приобрести за следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, 821 такую ракету, по сравнению с 144 за этот финансовый год. Похожие темпы ВВС рассчитывают поддерживать и в дальнейшем.

По данным агентства, цель - нарастить к 2031 году арсенал таких ракет до 11 тыс. единиц, тогда как к 2025 году их закупили 6,7 тыс. единиц.

При этом данные планы не учитывают восполнение боеприпасов, которые США потратили во время операции против Ирана; поскольку запрос на поставки сформулировали до начала этой военной кампании.

Модификации этих ракет могут наносить удары по целям на расстоянии примерно 966 км; их проектировали с технологиями малой радиолокационной заметности, с возможностью избегать вражескую систему ПВО. Носителями ракеты могут быть бомбардировщики B-1B, B-2 и B-52, истребители-бомбардировщики F-35 и F-15E, а также истребители F-16.

