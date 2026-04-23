Трамп примет участие в ливано-израильских переговорах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, примет участие в некоторых мероприятиях в рамках переговорного процесса между Израилем и Ливаном, которые проходят в Белом доме в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала из числа американских чиновников, Трамп также планирует приветствовать представителей Израиля и Ливана по прибытии на переговоры в США.

Ожидается, что посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и посол Ливана в США Нада Моавад будут представлять свои страны на прямых переговорах. В них также примет участие госсекретарь США Марко Рубио.

Первый раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном состоялся на прошлой неделе в Госдепартаменте США.