Трамп заявил, что Израиль и Ливан продлят перемирие на три недели

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ливана и Израиля согласны продлить режим прекращения огня на три недели, заявил президент США Дональд Трамп.

"Перемирие продлят на три недели", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп также сообщил что в четверг участвовал во встрече американских официальных лиц с представителями Ливана и Израиля. "Встреча прошла очень хорошо", - подчеркнул он.

Американский лидер заявил, что Вашингтон готов помогать властям Ливана "защищаться от "Хезболлы".

Ливан и Израиль 16 апреля согласовали десятидневное перемирие, оно вступило в силу в в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 17 апреля по московскому времени). При этом, армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем: боевые действия ввела группировка "Хезболла", которая не договаривалась о перемирии, но в целом его соблюдает.