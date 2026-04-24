Трамп заявил, что Израиль и Ливан продлят перемирие на три недели

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ливана и Израиля согласны продлить режим прекращения огня на три недели, заявил президент США Дональд Трамп.

В миреТрамп примет участие в ливано-израильских переговорахЧитать подробнее

"Перемирие продлят на три недели", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп также сообщил что в четверг участвовал во встрече американских официальных лиц с представителями Ливана и Израиля. "Встреча прошла очень хорошо", - подчеркнул он.

В миреВ ЕС обеспокоены объявлением Израиля о создании на юге Ливана буферной зоныЧитать подробнее

Американский лидер заявил, что Вашингтон готов помогать властям Ливана "защищаться от "Хезболлы".

Ливан и Израиль 16 апреля согласовали десятидневное перемирие, оно вступило в силу в в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 17 апреля по московскому времени). При этом, армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем: боевые действия ввела группировка "Хезболла", которая не договаривалась о перемирии, но в целом его соблюдает.

Axios сообщает, что КСИР установил новые мины в Ормузском проливе

WP пишет, что США намерены пригласить Путина на саммит G2

Трамп заверил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана

ВМС США перехватили 33 связанных с Ираном судна

Третий по счету американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Трамп предупредил, что у Ирана мало времени на договоренности с США

ЕС запретил импорт из РФ рафинированной меди и платины

Две трети первого транша кредита Киеву в 45 млрд евро пойдут на оборонные нужды

Армия обороны Израиля готова вновь нанести удары по Ирану и ждет решения США

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1881 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9103 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов