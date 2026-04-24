"Золотая карта" Трампа стоимостью $1 млн пока выдана лишь одному иностранцу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Только один иностранный заявитель получил одобрение по введенной президентом США Дональдом Трампом визовой программе "Золотая карта", предусматривающей получение постоянного вида на жительство в обмен на инвестиционный взнос в размере $1 млн. Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник на слушаниях в Конгрессе, пишет AP.

По словам Латника, в рассмотрении находятся заявки "сотен" иностранцев. Он отметил, что претенденты проходят "чрезвычайно тщательную проверку" Министерства внутренней безопасности и оплачивают сбор за обработку документов в размере $15 тыс.

Прием заявок начался в декабре 2025 г. Латник ранее заявлял, что программа должна заменить визовые категории EB‑1 и EB‑2, предназначенные для лиц с выдающимися способностями или тех, кто может представлять ценность для интересов США.

Согласно опубликованным материалам, "Золотая карта" предоставляет право на постоянное проживание с возможностью последующего получения гражданства. В первые недели после запуска программа привлекла значительный объём заявок, однако фактическое число одобрений остаётся минимальным. Латник объяснил задержку тем, что процедура проверки была "недавно согласована" с Министерством внутренней безопасности и является одной из наиболее строгих.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что средства, полученные от продажи "золотых карт" состоятельным иностранцам, будут направлены на сокращение государственного долга.

Дональд Трамп Конгресс США Gold Card
