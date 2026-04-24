"Золотая карта" Трампа стоимостью $1 млн пока выдана лишь одному иностранцу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Только один иностранный заявитель получил одобрение по введенной президентом США Дональдом Трампом визовой программе "Золотая карта", предусматривающей получение постоянного вида на жительство в обмен на инвестиционный взнос в размере $1 млн. Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник на слушаниях в Конгрессе, пишет AP.

По словам Латника, в рассмотрении находятся заявки "сотен" иностранцев. Он отметил, что претенденты проходят "чрезвычайно тщательную проверку" Министерства внутренней безопасности и оплачивают сбор за обработку документов в размере $15 тыс.

Прием заявок начался в декабре 2025 г. Латник ранее заявлял, что программа должна заменить визовые категории EB‑1 и EB‑2, предназначенные для лиц с выдающимися способностями или тех, кто может представлять ценность для интересов США.

Согласно опубликованным материалам, "Золотая карта" предоставляет право на постоянное проживание с возможностью последующего получения гражданства. В первые недели после запуска программа привлекла значительный объём заявок, однако фактическое число одобрений остаётся минимальным. Латник объяснил задержку тем, что процедура проверки была "недавно согласована" с Министерством внутренней безопасности и является одной из наиболее строгих.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что средства, полученные от продажи "золотых карт" состоятельным иностранцам, будут направлены на сокращение государственного долга.