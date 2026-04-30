Власти Венесуэлы отметили положительное влияние ослабления санкций США на ее экономику

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Каракасе уже заметили определенный эффект от ослабления американских санкций в отношении Венесуэлы, несмотря на то, что эти ослабления пока носят крайне ограниченный характер.

"Пока сняты 18 из 1861 санкции, но это уже заметно. Становятся заметными новая динамика, ускорение экономического развития Венесуэлы", - сказал председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, его слова приводит в четверг агентство EFE.

"Мы должны перевернуть страницу ненависти, мы должны перевернуть страницу конфронтации. Мы осознали, в чем заключаются наши различия, мы осознали, кто думает так, а кто иначе, но пришло время найти точки соприкосновения, то, что нас объединяет", - добавил он.

После того, как в результате проведенной США в начале января спецоперации от власти был отстранен президент Венесуэлы Николас Мадуро, Вашингтон в частности ослабил санкции против нефтегазового и горнодобывающего секторов, а также против финансовой системы Венесуэлы. Эти меры позволили венесуэльским властям заключить соглашения с такими транснациональными компаниями, как Eni, Repsol и BP, восстановить отношения с такими международными организациями, как МВФ и Всемирный банк.

Временный президент страны Делси Родригес в свою очередь ранее обратилась к администрации США и властям европейских государств с призывом снять все действующие в отношении Венесуэлы санкции.

"Это блокада, которую никогда прежде наша республика не видела, более тысячи санкций давят на нашу экономику, это финансовое удушение, - сказала она. - Мы хотим, чтобы Венесуэла встала и начала дышать свободно".

Венесуэла США
