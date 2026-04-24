Санчес привержен сотрудничеству Испании с НАТО, несмотря на споры с США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Испанское правительство привержено сотрудничеству с НАТО в полном объеме, заявил в пятницу премьер Испании Педро Санчес.

"Наша позиция ясна: сотрудничество в полной мере с союзниками, но всегда - только в рамках международного права", - сказал Санчес журналистам "на полях" саммита ЕС на Кипре, комментируя угрозы Вашингтона ввести наказания для членов НАТО из-за ситуации с Ираном.

Говоря о сообщениях СМИ о некоем электронном письме Пентагона о возможных мерах в отношении Мадрида, премьер сказал, что правительство работает с официальными документами, а не с чужими переписками по электронной почте.

Ранее западные СМИ со ссылкой на внутреннее электронное письмо Пентагона сообщали, что США рассматривают варианты наказаний для союзников по НАТО, которые не поддержали американскую операцию против Ирана. В частности, в их материалах говорилось о возможном приостановлении членства Испании в НАТО и пересмотре позиции Вашингтона в отношении британских притязаний на Фолклендские острова.

2 марта испанское правительство заявило, что не разрешает использовать свои военные базы американским силам для ударов по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп раскритиковал Мадрид, назвав его действия "ужасными". Он также указал, что в таком случае США разорвет торговые отношения с Испанией.

