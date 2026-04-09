Поиск

Трамп планирует наказать союзников по НАТО за недостаточную поддержку операции в Иране

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должную поддержку американо-израильской операции против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц администрации.

По словам источников, план, в частности, предполагает вывод из таких государств американских войск и размещение их в странах, которые оказывали большую поддержку кампании США в Иране. Вашингтон, например, может закрыть некоторые военные базы в Испании или Германии.

Этот шаг отличается от недавних угроз Трампа полностью вывести Штаты из альянса, что по закону он не может сделать без одобрения Конгресса, отмечает газета.

WSJ напоминает, что Трамп неоднократно называл НАТО "бумажным тигром", который бесполезен в трудные времена.

"Он был разочарован нежеланием НАТО и других союзников оказывать помощь на протяжении всей операции "Эпическая ярость", хотя его усилия по уничтожению угрозы со стороны Ирана приносят им пользу", - заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. "Как он и сказал, Соединенные Штаты это запомнят", - подчеркнула она.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп НАТО Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

В Тегеране сработали системы ПВО

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1504 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8949 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов