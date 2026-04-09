Трамп планирует наказать союзников по НАТО за недостаточную поддержку операции в Иране

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должную поддержку американо-израильской операции против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц администрации.

По словам источников, план, в частности, предполагает вывод из таких государств американских войск и размещение их в странах, которые оказывали большую поддержку кампании США в Иране. Вашингтон, например, может закрыть некоторые военные базы в Испании или Германии.

Этот шаг отличается от недавних угроз Трампа полностью вывести Штаты из альянса, что по закону он не может сделать без одобрения Конгресса, отмечает газета.

WSJ напоминает, что Трамп неоднократно называл НАТО "бумажным тигром", который бесполезен в трудные времена.

"Он был разочарован нежеланием НАТО и других союзников оказывать помощь на протяжении всей операции "Эпическая ярость", хотя его усилия по уничтожению угрозы со стороны Ирана приносят им пользу", - заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. "Как он и сказал, Соединенные Штаты это запомнят", - подчеркнула она.