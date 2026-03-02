Поиск

Испания не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Испанское правительство в понедельник заявило, что не разрешает использовать свои военные базы американским силам, которые принимают участие в ударах по Ирану, сообщает издание The New York Times.

В миреВеликобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по объектам ИранаВеликобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по объектам ИранаЧитать подробнее

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес отметил, что израильско-американская операция носит "односторонний характер" и "испанские военные базы не будут использоваться для того, что не входит в договоренности с США и Устав ООН".

По данным издания, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

В субботу США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, Иран в ответ нанес удары по американским военным объектам, в частности, в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что целями Вашингтона являются уничтожение ракетного потенциала Ирана, уничтожение иранских ВМС, обеспечение того, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие, и прекращение спонсирования Ираном "армий террористов за границей".

Военная операция США и Израиля в Иране

Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Более 100 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Катар и ОАЭ хотят создать коалицию, чтобы добиться от Трампа быстрого урегулирования с Ираном

Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

"Аэрофлот" со вторника начнет выполнять вывозные рейсы из ОАЭ

Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля

Два аэропорта Дубая возобновят работу в ограниченном режиме вечером в понедельник

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

