Испания не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Испанское правительство в понедельник заявило, что не разрешает использовать свои военные базы американским силам, которые принимают участие в ударах по Ирану, сообщает издание The New York Times.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес отметил, что израильско-американская операция носит "односторонний характер" и "испанские военные базы не будут использоваться для того, что не входит в договоренности с США и Устав ООН".

По данным издания, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

В субботу США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, Иран в ответ нанес удары по американским военным объектам, в частности, в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что целями Вашингтона являются уничтожение ракетного потенциала Ирана, уничтожение иранских ВМС, обеспечение того, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие, и прекращение спонсирования Ираном "армий террористов за границей".