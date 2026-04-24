Макрон призвал как можно быстрее нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что в интересах "всех стран" как можно скорее вернуть стабильность на Ближний Восток.

"Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы как можно скорее стабильность вернулась, и чтобы давление на мировую экономику ослабло", - сказал французский лидер журналистам по прибытии на неформальный саммит ЕС на Кипре.

Он отметил, что "Европа должна активнее участвовать" в урегулировании ситуации.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил срок действия режима прекращения огня с Ираном, однако неизвестно, как долго он будет длиться.