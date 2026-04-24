Трамп ожидает встречи лидеров Израиля и Ливана Белом доме в ближайшие недели

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что встреча лидеров Израиля и Ливана на фоне продления режима прекращения огня состоится в ближайшие пару недель в Белом доме.

"Думаю, что президент Ливана (Жозеф Аун - ИФ) и премьер-министр Израиля (Биньямин Нетаньяху -ИФ) в ближайшие пару недель приедут сюда", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он напомнил, что перемирие должно продлиться дополнительно еще три недели, сообщил, что лидеры Ливана и Израиля "скорее всего, приедут сюда в это время". Это, по его мнению, станет "историческим событием".

Американский лидер выразил надежду, что режим прекращения огня сохранится.

"Посмотрим. Мы надеемся, что так и будет. (...) Но нам все еще нужно думать о "Хезболле"", - добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп также заявил, что, по его мнению, в этом году есть "большой шанс" на мир между Израилем и Ливаном.

В Вашингтоне в четверг состоялся второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном.

Трамп назвал прошедшую встречу представителей Ливана и Израиля в Белом доме "великолепной".

В свою очередь, посол Израиля в США Йехиель Лейтер заявил, что Израиль и Ливан "никогда не были так близки друг к другу, как сегодня", поблагодарив Трампа и вице-президента США Джея Ди Вэнса.

"Мы будем продолжать работать во имя мира. Будем надеяться, что мы добьемся его как можно скорее", - сообщил он.

В свою очередь, посол Ливана в США Нада Моавад поблагодарила Трампа за "исторический момент".

"Думаю, что с Вашей помощью, с Вашей поддержкой мы сможем снова сделать Ливан великим", - добавила она.

Также присутствовавший в Белом доме госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что "через несколько недель мы приблизимся к прочному миру, которого заслуживают народы Израиля и Ливана".

Ранее Трамп заявил, что власти Ливана и Израиля согласны продлить на три недели действие режима прекращения огня.

"Перемирие продлят на три недели", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что в четверг участвовал во встрече официальных лиц США с представителями Ливана и Израиля. "Встреча прошла очень хорошо", - подчеркнул он.

Также Трамп заявил, что Вашингтон будет готов помогать властям Ливана "защищаться от "Хезболлы".

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали десятидневное перемирие. При этом, армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем: боевые действия ввела группировка "Хезболла". Она не является участником договоренностей о перемирии, но в целом его соблюдает.